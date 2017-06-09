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20:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Консерваторы рассказали о составе нового правительства Великобритании

Канцелярия премьер-министра Британии сообщила о составе нового кабинета. Подробности передает Reuters.

Источник: AP 2017

По словам представителей консерваторов, все ключевые министры сохранят свои портфели. Борис Джонсон останется главой МИД, Майкл Фэллон — руководителем оборонного ведомства, Эмбер Радд — министром внутренних дел. Кроме того, на своих постах останутся глава Минфина Филип Хэммонд и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Все они одержали победу на выборах в округах, по которым баллотировались, и прошли в парламент.

На выборах 8 июня Консервативная партия завоевала 318 мест и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство. Лидер тори Тереза Мэй объявила, что готова возглавить кабинет меньшинства при поддержке Демократической юнионистской партии, получившей 10 мест.

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