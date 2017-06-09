Пентагон рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Сирии
В Пентагоне сообщили о позитивной роли российских военных в Сирии. По словам
В Пентагоне сообщили о позитивной роли российских военных в Сирии. По словам
В Министерстве обороны США сообщили о позитивной роли российских военных в Сирии. Об этом передает Reuters.
По словам
Как отметил Дэвис, в последнее время проходили интенсивные переговоры военных США и России, в том числе на высоком уровне. Сейчас российские силовики выступают по сути посредниками, донося до Дамаска и Вашингтона позицию противоположной стороны.
8 июня силы возглавляемой США коалиции уничтожили под
6 июня в этом же районе возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным сирийским силам. «Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы в количестве более 60 солдат проникли в предусмотренную соглашением зону деэскалации, будучи вооружены танком, артиллерией, зенитным вооружением, оснащенными оружием транспортными средствами», — говорится в заявлении коалиции.
Первый подобный удар был нанесен 18 мая. Истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла «в зону предотвращения конфликтов», где находились формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. В коалиции пояснили, что эта атака «внесена в список ударов по объектам и целям террористов».