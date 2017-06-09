Пентагон рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Сирии

В Министерстве обороны США сообщили о позитивной роли российских военных в Сирии. Об этом передает Reuters.

Как отметил Дэвис, в последнее время проходили интенсивные переговоры военных США и России, в том числе на высоком уровне. Сейчас российские силовики выступают по сути посредниками, донося до Дамаска и Вашингтона позицию противоположной стороны. Пресс-секретарь военного ведомства США заверил, что впредь американцы будут применять силу против сирийских военных исключительно в целях самообороны.

8 июня силы возглавляемой США коалиции уничтожили под Ат-Танфом сирийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам американских военных, БПЛА был сбит после того, как нанес удар по расположению сил коалиции. Налет не причинил ущерба, среди военнослужащих потерь нет. Ранее 8 июня силы коалиции атаковали несколько джипов, которые попытались приблизиться к 55-километровой зоне вокруг города Танф. Здесь находится расположение американских инструкторов, а также тренировочная база по подготовке отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

6 июня в этом же районе возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным сирийским силам. «Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы в количестве более 60 солдат проникли в предусмотренную соглашением зону деэскалации, будучи вооружены танком, артиллерией, зенитным вооружением, оснащенными оружием транспортными средствами», — говорится в заявлении коалиции.

Первый подобный удар был нанесен 18 мая. Истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла «в зону предотвращения конфликтов», где находились формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. В коалиции пояснили, что эта атака «внесена в список ударов по объектам и целям террористов».