Россия и Китай расширяют ШОС, но используют его по-разному

Их вступление ознаменовало «новую историю» организации, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заметил усиление влияния ШОС на глобальную безопасность, так как в ее составе теперь четыре ядерные державы.

Впервые с момента образования Шанхайская организация сотрудничества расширяется. На Совете глав государств ШОС в Астане было объявлено о присоединении к ней Пакистана и Индии.

Более того, на членов ШОС — включая Россию, Китай и центральноазиатские страны — теперь приходится почти половина населения Земли.

Иран, который имеет статус наблюдателя, также стремится стать членом ШОС. После снятия санкций, из-за которых заявка Ирана была заблокирована, единственным препятствием для принятия в организацию является якобы существующие противоречия в позициях по членству Ирана внутри самой ШОС. Однако и эта преграда в скором времени может быть преодолена.

Цели ШОС довольно расплывчаты и включают обширные функции от безопасности и экономического сотрудничества до культурного обмена. Одно из основных направлений — это борьба против «трех зол» — экстремизма, терроризма и сепаратизма. Хотя ШОС и не является военным альянсом, как, например, НАТО, в последнее время ее члены активно наращивают военный потенциал организации.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, которая является наблюдателем при ШОС, даже заявил: «При желании членов Шанхайской организации, никто, нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. В этом огромный потенциал ШОС».

Но не все члены видят функции ШОС одинаково. Так, для Китая эта организация является интеграционной структурой для продвижения своей политики «Один пояс — один путь», которая не раз упоминалась участниками саммита.

В рамках данной программы Китай активно продвигает инфраструктурные проекты, которые связывают крупные центры Китая вплоть до Шанхая с евразийским континентом. Китайцы строят дороги, железнодорожные линии, нефте- и газопроводы, тем самым способствуя тому, что страны в регионе становятся напрямую связаны с Китаем.

Для России же ШОС является больше антизападной площадкой для продвижения своего присутствия на постсоветском пространстве и за его пределами. И расширение организации только усилит эту роль.

«Открываются дополнительные возможности активнее влиять на процессы в нашем общем регионе и на международной арене в целом», — заявил Владимир Путин.

Некоторые эксперты считают, что расширение ШОС приведет к усилению влияния Китая внутри организации.

«ШОС станет больше символом китайского доминирования в Центральной и Южной Азии, нежели структурой, защищающей западные границы, как это было до сих пор,» — считает Эрика Марат, эксперт по Центральной Азии и профессор Национального университета обороны в Вашингтоне.

«Она будет еще больше использоваться для планов Пекина по расширению экономического присутствия на территории от Китая до Европы».

Однако доцент Университета Джорджа Мейсона Эрик Макглинчи считает, что эти разные цели основных участников не приводят к соперничеству. Обе страны довольны своими ролями, и не стоит ожидать изменения их отношений.

«Китай полностью согласен позволять России продвигать свои геополитические цели в регионе, в то же время расширяя свои экономические интересы», — утверждает Макглинчи.