СБУ запретила немецкому политику Виммеру въезд в Украину на пять лет

«Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на 5 лет», — рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Гитлянской, такое решение было принято в связи с визитом Виммера в Крым в нарушение установленного порядка. По данным СМИ, Виммер, который является членом партии «Христианско-демократический союз», посетил Крым в конце марта текущего года в составе делегации немецких бизнесменов и политиков, где, в частности, встречался с самопровозглашенной администрацией Крыма.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на украинскую территорию около 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 из них — в период с 3 декабря 2015 года по 29 октября 2016 года.