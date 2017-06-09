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22:28 (мск), источник: ТАСС

Трамп призвал Катар прекратить финансирование терроризма

Президент США также добавил, что Катар исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США призывают Катар прекратить финансирование экстремистских группировок. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном, с нашими генералами и народом страны принял решение, что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию.
Дональд Трамп

«Мы призываем Катар и другие государства региона делать больше и делать это быстрее», — добавил американский лидер, говоря о борьбе с терроризмом.

Комментарии
1
Евгений Смольянов
Однако это не мешает США иметь базы на территории Катара...
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