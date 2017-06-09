Трамп призвал Катар прекратить финансирование терроризма
Президент США также добавил, что Катар исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне.
Президент США также добавил, что Катар исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне.
ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США призывают Катар прекратить финансирование экстремистских группировок. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на совместной
Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном, с нашими генералами и народом страны принял решение, что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию.
«Мы призываем Катар и другие государства региона делать больше и делать это быстрее», — добавил американский лидер, говоря о борьбе с терроризмом.