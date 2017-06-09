Трамп призвал Катар прекратить финансирование терроризма

Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном, с нашими генералами и народом страны принял решение, что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию.

Дональд Трамп