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9 июня, источник: Sputniknews.kz

Как Путин ЭКСПО-2017 посещал

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил российский павильон на выставке «Астана ЭКСПО-2017», сообщила пресс-служба Кремля.

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Владимир Путин прибыл в казахстанскую столицу два дня назад, накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. После завершения саммита президенты нескольких иностранных государств по приглашению Нурсултана Назарбаева отправились на церемонию открытия Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Глава России ознакомился с экспозицией отечественного павильона, в частности, с технологиями компании «Уралкалий», производящей до 20 процентов удобрений в мире.

Затем президент осмотрел водную инсталляцию «Энергия Арктики»: в декорациях воссоздан Северный морской путь с макетами ледоколов нового поколения. Владимир Путин интересовался также инсталляцией, посвященной амурскому тигру.

Позже президента РФ проинформировали о новых проектах госкорпорации «Росатом», в частности о строительстве атомных ледоколов, а также ознакомили с экспозицией Татарстана. Отмечается, что экспозиции регионов России будут еженедельно меняться, представляя на выставке свои новейшие технологии.

Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в выставке примут участие представители 115 стран. Ожидается, что общее число посещений составит порядка пяти миллионов.

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