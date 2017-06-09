Оппозиция Венесуэлы подала иск против президента за намерение изменить конституцию

МЕХИКО, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Оппозиционная коалиция «Блок демократического единства» сегодня подала иск в генеральную прокуратуру Венесуэлы против президента Николаса Мадуро, членов Верховного суда и Национального избирательного совета (НИС). Об этом сообщил депутат парламента Томас Гуанипа. Оппозиция, контролирующая Национальную ассамблею, намерена привлечь указанных лиц к ответственности за попытку «насильственного» изменения конституции.

Мы подали этот иск, потому что в настоящее время в Венесуэле имеет место тяжелейший государственный переворот, за который следует уголовная ответственность.

В начале мая Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики.

В последний раз она созывалась в 1999 году после проведения референдума, которого в этот раз не будет.