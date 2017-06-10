Тори официально одержали победу на выборах в Великобритании, но потеряли большинство

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Игорь Броварник, Максим Рыжков/. Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство в Палате общин. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу итоговые результаты подсчета голосов.

Консерваторы смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, при этом у Лейбористской партии — 262 депутатских мандата.