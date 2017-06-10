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02:51 (мск), источник: ТАСС

Тори официально одержали победу на выборах в Великобритании, но потеряли большинство

Консерваторы смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, у Лейбористской партии — 262 депутатских мандата.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Игорь Броварник, Максим Рыжков/. Консервативная партия одержала победу на состоявшихся в четверг в Великобритании всеобщих выборах, но потеряла парламентское большинство в Палате общин. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу итоговые результаты подсчета голосов.

Консерваторы смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, при этом у Лейбористской партии — 262 депутатских мандата.

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