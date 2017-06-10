Конгресс запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

Как отмечается в заявлении комитета, запрос направлен юрисконсульту Белого дома Дону Макгану с просьбой предоставить до 23 июня «аудиозаписи или записки» бесед, которые были у Трампа и Коми.

Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США

Сам Трамп в пятницу на вопрос о наличии аудиозаписей заявил, что «возможно, вы скоро узнаете об этом».

Аналогичная просьба направлена и Коми. Кроме того, направлен запрос профессору Дэниелу Ричману, через которого экс-глава ФБР анонимно передавал в прессу содержание своих бесед с президентом.

Трамп уволил Коми в начале мая, обвинив в неэффективной работе.

Ситуация вокруг общения Коми и Трампа привлекла внимание конгресса в связи с подозрением, что президент просил главу ФБР прекратить расследование предполагаемых связей окружения Трампа с РФ. Расследование этих связей является частью расследования о так называемом «вмешательстве» РФ в выборы в США.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. ФБР и конгресс ведут расследования по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.