Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
00:25 (мск), источник: РИА Новости

Конгресс запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США запросил у Белого дома записи бесед президента Дональда Трампа с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

Источник: AP 2017

Как отмечается в заявлении комитета, запрос направлен юрисконсульту Белого дома Дону Макгану с просьбой предоставить до 23 июня «аудиозаписи или записки» бесед, которые были у Трампа и Коми.

Читайте также
Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США

Сам Трамп в пятницу на вопрос о наличии аудиозаписей заявил, что «возможно, вы скоро узнаете об этом».

Аналогичная просьба направлена и Коми. Кроме того, направлен запрос профессору Дэниелу Ричману, через которого экс-глава ФБР анонимно передавал в прессу содержание своих бесед с президентом.

Трамп уволил Коми в начале мая, обвинив в неэффективной работе.

Ситуация вокруг общения Коми и Трампа привлекла внимание конгресса в связи с подозрением, что президент просил главу ФБР прекратить расследование предполагаемых связей окружения Трампа с РФ. Расследование этих связей является частью расследования о так называемом «вмешательстве» РФ в выборы в США.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. ФБР и конгресс ведут расследования по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными». По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Сборная России сыграла вничью с Чили в контрольном матче
Пентагон оценил роль РФ в урегулировании сирийского конфликта
МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин
Путин рассказал, что у него уже есть внуки
Кто такая ДЮП, пришедшая на спасение Терезе Мэй
Мишел Темер отказался давать показания о коррупции
Спорт
РФ — Чили: сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Российские футболисты сыграли вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь