Президент Бразилии отказался отвечать на вопросы полиции по делу о коррупции

Источник: AP 2017

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Защита президента Бразилии Мишела Темера обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с просьбой отменить допрос главы государства и закрыть начатое в отношении него антикоррупционное расследование. Как сообщил интернет-портал UOL, лидер крупнейшей южноамериканской страны не ответил ни на один из 82 вопросов, заданных ему полицией, в отведенный для этого срок. По словам адвокатов, отказ президента от дачи показаний связан с тем, что правоохранительные органы отклонились от темы расследования.

Темер стал мишенью целого ряда злоупотреблений и нарушений в отношении его индивидуальных прав и его положения как национального лидера. Это ставит под угрозу поддержание правопорядка и само существование демократического государства. Адвокаты Мишела Темера

5 июня Федеральная полиция Бразилии передала президенту 82 вопроса, на которые он обязан ответить в рамках допроса по делу о коррупции. Как глава государства Темер имеет право не встречаться со следователями лично, а передать им письменные ответы. Изначально сообщалось, что бразильский лидер обязан сделать это в течение 24 часов с того момента, как получит данные вопросы, однако затем по просьбе защиты указанный срок был продлен до 17:00 по местному времени (23:00 мск) 9 июня. При этом судья ФВС Эдсон Факин заявил, что Темер имеет право не отвечать на те вопросы, которые сочтет некорректно сформулированными.

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