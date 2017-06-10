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02:38 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил о намерении Трампа встретиться с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп намерен впервые встретиться с Владимиром Путиным во время июльской встречи стран G-20 в Германии.

Источник: AP 2017

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации, первая встреча Трампа и Путина пройдет во время июльской поездки американского президента в Европу.

О планах американского президента сотрудник Белого дома рассказал журналистам во время полета на самолете Air Force One.

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В комментарии агентству «РИА Новости» представитель Белого дома сообщил, что работа над окончательным графиком визита Трампа в Европу пока не завершена и пока рано говорить о возможной его встрече с Путиным.

7 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Трампа и Путина может состояться на саммите G-20 в Гамбурге. При этом он подчеркнул, что точной даты нет, а в случае переговоров традиционно заявления для представителей СМИ не будет.

В начале мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча двух лидеров может пройти на саммите G20 в Гамбурге.

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