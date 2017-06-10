Bloomberg сообщил о намерении Трампа встретиться с Путиным в июле
Президент США Дональд Трамп намерен впервые встретиться с Владимиром Путиным во время июльской встречи стран G-20 в Германии.
Президент США Дональд Трамп намерен впервые встретиться с Владимиром Путиным во время июльской встречи стран G-20 в Германии.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации, первая встреча Трампа и Путина пройдет во время июльской поездки американского президента в Европу.
О планах американского президента сотрудник Белого дома рассказал журналистам во время полета на самолете Air Force One.
В комментарии агентству «РИА Новости» представитель Белого дома сообщил, что работа над окончательным графиком визита Трампа в Европу пока не завершена и пока рано говорить о возможной его встрече с Путиным.
7 июня
В начале мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча двух лидеров может пройти на саммите G20 в Гамбурге.