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03:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Газета рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии

Представители администрации президента США Дональда Трампа ведут тайные переговоры с Россией относительно создания зон деэскалации в юго-западной части Сирии. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

По данным издания, стороны провели как минимум две «тайные встречи», последняя из которых состоялась в Иордании около двух недель назад. В ней, как отмечается, принимали участие представители иорданских властей.

Также газета указывает, что.

очередная встреча должна была пройти в Аммане на текущей неделе, но ее пришлось перенести на неопределенный срок из-за невозможности согласовать время ее проведения.

Отмечается, что проведение следующего раунда переговоров находится под угрозой из-за растущего напряжения между Вашингтоном и Дамаском. Также указывается, что Белый дом хотел бы найти способ договориться с Москвой и уничтожить запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

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Если переговоры по поводу установки зон деэскалации на юго-западе Сирии увенчаются успехом, стороны могут начать переговоры по внедрению аналогичных зон и в других частях страны, утверждают источники газеты.

4 мая в Астане страны-гаранты прекращения огня в Сирии подписали меморандум о создании зон деэскалации в этом государстве. С российской стороны текст подписал специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с турецкой — замминистра иностранных дел Седат Онал, с иранской — его тегеранский коллега Хосейн Ансари.

3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. По его плану, они должны быть расположены как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах. Тогда в российской Госдуме эту идею сочли бесполезной, а президент Сирии Башар Асад назвал ее нереалистичной.

Комментарии
2
Николай Лапин
Гибридная гражданская война в США в полном разгаре. Подконтрольные демократам американские СМИ подрывают любые усилия республиканского президента как на внутриполитическом, так и на внешнеполитическом направлениях,, не оставляя сомнения в том, что всякий американский президент, неугодный либералистическим элитам, рискует как и Трамп получить "черную метку" в виде обвинения в связях с Россией. С этого момента высшее должностное лицо в США обречено. Его затравят подобно Трампу. А вот демократам можно все. Хиллари Клинтон вправе даже целоваться с Путиным - ей это сойдет с рук. Прикормленные либералами западные СМИ просто "не заметят" в этих поцелуях ничего предосудительного. Трамп - молодец. Он мужественно прет вперед, на своем примере развенчивая миф о США, как о демократическом государстве, достойным стать примером для подражания
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Вера -
ой эти писаки,-очередной фейк.
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