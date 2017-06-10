Газета рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии

По данным издания, стороны провели как минимум две «тайные встречи», последняя из которых состоялась в Иордании около двух недель назад. В ней, как отмечается, принимали участие представители иорданских властей.

очередная встреча должна была пройти в Аммане на текущей неделе, но ее пришлось перенести на неопределенный срок из-за невозможности согласовать время ее проведения.

очередная встреча должна была пройти в Аммане на текущей неделе, но ее пришлось перенести на неопределенный срок из-за невозможности согласовать время ее проведения.

Отмечается, что проведение следующего раунда переговоров находится под угрозой из-за растущего напряжения между Вашингтоном и Дамаском. Также указывается, что Белый дом хотел бы найти способ договориться с Москвой и уничтожить запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Если переговоры по поводу установки зон деэскалации на юго-западе Сирии увенчаются успехом, стороны могут начать переговоры по внедрению аналогичных зон и в других частях страны, утверждают источники газеты.

4 мая в Астане страны-гаранты прекращения огня в Сирии подписали меморандум о создании зон деэскалации в этом государстве. С российской стороны текст подписал специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с турецкой — замминистра иностранных дел Седат Онал, с иранской — его тегеранский коллега Хосейн Ансари.

3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. По его плану, они должны быть расположены как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах. Тогда в российской Госдуме эту идею сочли бесполезной, а президент Сирии Башар Асад назвал ее нереалистичной.