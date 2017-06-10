Газета рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Представители администрации президента США Дональда Трампа ведут тайные переговоры с Россией относительно создания зон деэскалации в
Представители администрации президента США Дональда Трампа ведут тайные переговоры с Россией относительно создания зон деэскалации в
По данным издания, стороны провели как минимум две «тайные встречи», последняя из которых состоялась в Иордании около двух недель назад. В ней, как отмечается, принимали участие представители иорданских властей.
Также газета указывает, что.
Отмечается, что проведение следующего раунда переговоров находится под угрозой
Если переговоры по поводу установки зон деэскалации на
4 мая в Астане
3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.
26 января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. По его плану, они должны быть расположены как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах. Тогда в российской Госдуме эту идею сочли бесполезной, а президент Сирии Башар Асад назвал ее нереалистичной.