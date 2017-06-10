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04:55 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Трамп намерен объявить о новом политическом курсе в отношении Кубы

По данным агентства, президент США объявит об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны 16 июня.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп намерен 16 июня объявить об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны. Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, заявление на этот счет американский лидер сделает во время поездки в Майами (штат Флорида).

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По данным неназванного представителя администрации агентства, «помощники Трампа завершают обстоятельный пересмотр политики в отношении Кубы и в ближайшие дни направят рекомендации команде президента по национальной безопасности, а затем и самому главе государства». Как сообщили источники Reuters, не исключено, что заявление может прозвучать и несколько позже, если Трампу потребуется больше времени для принятия окончательного решения.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что намерения Трампа ужесточить политику США в отношении Кубы, скорее всего, не включают в себя разрыв дипломатических отношений с этой страной, а также закрытие американского посольства в Гаване. По их сведениям, Трамп рассматривает возможность отмены ряда указов своего предшественника Барака Обамы, касающихся торговли с Кубой, финансовых связей с ней, а также поездок в эту страну.

Выступая в январе 2015 года с очередным ежегодным посланием «О положении страны», Обама высказался за то, чтобы Конгресс полностью отменил эмбарго в отношении Кубы. Затем он неоднократно повторял этот призыв, но законодатели так и не поддержали данную инициативу. В связи с этим Обама подписал ряд указов, смягчающих политику в отношении республики в сферах торговли, туризма, транспорта, страхования, финансовых связей.

Действующая администрация США начала пересмотр всех недавних решений Вашингтона, касающихся политики в отношении Кубы, заявил ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Речь идет в том числе об изменениях «в статусе поездок (граждан США) на Кубу, а также в бизнес-деятельности на Кубе». Трамп заявлял о готовности отменить соглашение о нормализации отношений с Гаваной.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

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