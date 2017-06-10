Чтобы наладить выпуск устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», нужно время — губернатор Приморья

Владивосток, 10 июня, PrimaMedia.

Производители систем «ЭРА-ГЛОНАСС» пообещали наладить необходимые объемы поставок в Приморье к августу этого года. Над решением проблемы дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб в регионе работает несколько госструктур и ответственных ведомств, заявил губернатор края Владимир Миклушевский в ходе «Прямой линии» на площадке IV МедиаСаммита во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Ситуации с установкой систем вызова экстренных оперативных служб касался каждый четвертый вопрос, поступивший на «Прямую линию» с главой региона. Проблематику озвучил представитель приморского автобизнеса Роман Султанов. Он поблагодарил главу региона за вклад в решение проблемы импорта подержанных автомобилей в Россию, однако ситуация все еще остается очень острой, добавил Роман Султанов.

«Благодаря совместным усилиям администрации Приморского края и АО “ГЛОНАСС” с начала апреля действует временный порядок оформления системами экстренных оперативных служб подержанных иномарок. Но, к сожалению, на сегодняшний день существует большая очередь на установку терминалов из-за дефицита систем “ЭРА-ГЛОНАСС”. Производители пока не могут наладить поставки необходимого количества терминалов. Какие действия предпринимаются для решения этой проблемы?» — задал вопрос представитель автомобильного бизнеса.

Губернатор края подчеркнул, проблема до конца еще не решена, но принципиальные решения на правительственном уровне уже приняты.

«Да, я знаю, есть проблема цены и количества устройств. Но для того, чтобы наладить выпуск необходимого количества терминалов, нужно время. Производственный цикл составляет около 3 месяцев. Выйдя на необходимые мощности, поставщики насытят рынок, и цена отрегулируется. Уверяю, мы доведем решение проблемы до логического конца. На днях я еще раз обсужу проблематику с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым», — заявил Владимир Миклушевский.

Как ранее сообщалось, проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года. Согласно графику поставок оборудования, в июне в Приморье поступит 3496 модуля, в июле — еще 5504 системы, далее — по нарастающей, сообщили в АО «ГЛОНАСС».