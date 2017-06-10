Эрдоган призвал снять блокаду с Катара

Об этом он сказал, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал ослабить блокаду Катара. Эрдоган считает, что Саудовская Аравия должна взять на себя лидерство в этом вопросе.

Глава турецкого государства отметил, что «не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму». Он подчеркнул, что Турция будет оказывать всяческую поддержку Дохе.

Глава турецкого государства отметил, что «не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму». Он подчеркнул, что Турция будет оказывать всяческую поддержку Дохе.

Ранее 9 июня президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и потребовал от ближневосточного государства положить конец этому. Американский лидер сказал, что Доха исторически была спонсором терроризма «на очень высоком уровне».

В тот же день парламент Турции одобрил законы, разрешающие отправку воинского контингента этой страны в Катар. Анкара не только направит своих военнослужащих в ближневосточный эмират, но и будет обеспечивать поставки воды и продовольствия в эту страну.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

В тот же день к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединился Союз Коморских Островов.