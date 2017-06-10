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06:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган призвал снять блокаду с Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Персидского залива снять блокаду с Катара. Об этом он сказал, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал ослабить блокаду эмирата. Эрдоган считает, что Саудовская Аравия должна взять на себя лидерство в этом вопросе.

Источник: Reuters

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Reuters.

Об этом он сказал, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал ослабить блокаду Катара. Эрдоган считает, что Саудовская Аравия должна взять на себя лидерство в этом вопросе.

Глава турецкого государства отметил, что «не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму». Он подчеркнул, что Турция будет оказывать всяческую поддержку Дохе.

Ранее 9 июня президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и потребовал от ближневосточного государства положить конец этому. Американский лидер сказал, что Доха исторически была спонсором терроризма «на очень высоком уровне».

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В тот же день парламент Турции одобрил законы, разрешающие отправку воинского контингента этой страны в Катар. Анкара не только направит своих военнослужащих в ближневосточный эмират, но и будет обеспечивать поставки воды и продовольствия в эту страну.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

В тот же день к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединился Союз Коморских Островов.

Комментарии
1
А Б
Нет ничего удивительного в призыве Эрдогана снять блокаду с Катара. Во-первых, он заключил заключил договор с Катаром о направлении туда военнослужащих Турции и не хочет его потерять. Во-вторых, он понимает, что Саудовская Аравия является гораздо более авторитетным государством региона, чем Катар.
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