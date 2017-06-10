Суд отклонил обвинения против президента Бразилии
Судьи не захотели слишком часто менять президентов в стране.
Судьи не захотели слишком часто менять президентов в стране.
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Верховный суд Бразилии отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии Мишела Темера, сообщило в субботу агентство Associated Press.
Темера обвиняли в незаконном финансировании предвыборной кампании Дилмы Русеф, когда та избиралась в президенты. Судьи обсуждали дело четыре дня и проголосовали четыре против трех за отклонение обвинений. На фоне коррупционного скандала рейтинг Темера опустился до однозначных величин.
Ранее по делу был задержан бывший помощник президента.
Прошлый президент Бразилии Дилма Русеф ушла в отставку