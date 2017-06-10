Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецслужбы РФ показали Киеву, как защищают Крымский мост – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
15Happy Birthday, Mr. President
06:05 (мск), источник: Интерфакс

Суд отклонил обвинения против президента Бразилии

Судьи не захотели слишком часто менять президентов в стране.

Источник: Интерфакс

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Верховный суд Бразилии отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии Мишела Темера, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Темера обвиняли в незаконном финансировании предвыборной кампании Дилмы Русеф, когда та избиралась в президенты. Судьи обсуждали дело четыре дня и проголосовали четыре против трех за отклонение обвинений. На фоне коррупционного скандала рейтинг Темера опустился до однозначных величин.

Ранее по делу был задержан бывший помощник президента.

Прошлый президент Бразилии Дилма Русеф ушла в отставку из-за коррупционного скандала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Сборная России сыграла вничью с Чили в контрольном матче
WSJ рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Спорт
РФ — Чили: сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Российские футболисты сыграли вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь