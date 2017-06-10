Суд отклонил обвинения против президента Бразилии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Верховный суд Бразилии отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии Мишела Темера, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Темера обвиняли в незаконном финансировании предвыборной кампании Дилмы Русеф, когда та избиралась в президенты. Судьи обсуждали дело четыре дня и проголосовали четыре против трех за отклонение обвинений. На фоне коррупционного скандала рейтинг Темера опустился до однозначных величин.

Ранее по делу был задержан бывший помощник президента.