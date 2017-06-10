«Единая Россия» определила своих кандидатов на выборы в Думу Саянска Иркутской области
Предварительное голосование завершилось 8 июня.
Предварительное голосование завершилось 8 июня.
«Единая Россия» определилась с кандидатами в депутаты Думы Саянска седьмого созыва от местного отделения партии. В течение четырех дней партийцы и общественные организации города, сотрудничающие с ними, выбирали на разных площадках 20 наиболее достойных кандидатов из предложенных 24. В последний момент директор Торгового дома «Саянский бройлер» Галина Лесюк заявила о снятии с праймериз. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Бесспорным лидером голосования стал Андрей Куприн. Чуть меньше голосов получили Евгений Красько, Александр Додон, Николай Беляевский, Роман Конякин, Александр Романовский, Валерий Михальчук, Андрей Середкин. О том, что конкуренция была серьезной, говорит тот факт, что процедуру праймериз не прошли известные в Саянске люди: Валерий Попенок, Олеся Кренделева, Михаил Мельниченко и Светлана Шмидт.
На встречах с выборщиками участники предварительного голосования не только говорили о себе, но и делились теми идеями, с которыми они идут в Думу. Планы кандидатов касались всех сторон жизнедеятельности города, в том числе улучшения экономической обстановки, совершенствования медицинского обслуживания, развития программ ЖКХ, принятия решений по улучшению дошкольного и школьного образования, спорта, привлечения молодежи в город.
«Мы понимаем, что состав Думы должен быть разносторонним, поэтому предлагали принять участие в праймериз не просто достойным людям, но и представляющим разные направления. Нашу идею саянцы поняли и приняли. Поэтому и поддержали своими голосами», — прокомментировал Андрей Куприн.
Местный политсовет Саянского отделения, заседание которого состоялось 9 июня, утвердил список кандидатов в депутаты от партии, поддержанный единороссами и представителями общественных организаций Саянска. Победители предварительного голосования понимают, что вся предвыборная борьба еще впереди, и главный ее итог — победа на выборах в городскую Думу — будет подведен только в сентябре.