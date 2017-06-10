«Единая Россия» определила своих кандидатов на выборы в Думу Саянска Иркутской области

«Единая Россия» определилась с кандидатами в депутаты Думы Саянска седьмого созыва от местного отделения партии. В течение четырех дней партийцы и общественные организации города, сотрудничающие с ними, выбирали на разных площадках 20 наиболее достойных кандидатов из предложенных 24. В последний момент директор Торгового дома «Саянский бройлер» Галина Лесюк заявила о снятии с праймериз. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Бесспорным лидером голосования стал Андрей Куприн. Чуть меньше голосов получили Евгений Красько, Александр Додон, Николай Беляевский, Роман Конякин, Александр Романовский, Валерий Михальчук, Андрей Середкин. О том, что конкуренция была серьезной, говорит тот факт, что процедуру праймериз не прошли известные в Саянске люди: Валерий Попенок, Олеся Кренделева, Михаил Мельниченко и Светлана Шмидт.

На встречах с выборщиками участники предварительного голосования не только говорили о себе, но и делились теми идеями, с которыми они идут в Думу. Планы кандидатов касались всех сторон жизнедеятельности города, в том числе улучшения экономической обстановки, совершенствования медицинского обслуживания, развития программ ЖКХ, принятия решений по улучшению дошкольного и школьного образования, спорта, привлечения молодежи в город.

«Мы понимаем, что состав Думы должен быть разносторонним, поэтому предлагали принять участие в праймериз не просто достойным людям, но и представляющим разные направления. Нашу идею саянцы поняли и приняли. Поэтому и поддержали своими голосами», — прокомментировал Андрей Куприн.

Местный политсовет Саянского отделения, заседание которого состоялось 9 июня, утвердил список кандидатов в депутаты от партии, поддержанный единороссами и представителями общественных организаций Саянска. Победители предварительного голосования понимают, что вся предвыборная борьба еще впереди, и главный ее итог — победа на выборах в городскую Думу — будет подведен только в сентябре.