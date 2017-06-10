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08:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Глава Находки решил не исполнять постановление суда

Находкинский городской голова Андрей Горелов продолжает исполнять должностные обязанности главы Находки, несмотря на решение суда о своей дисквалификации. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации города.

Источник: ДЕЙТА

Напомним, ранее ИА «Дейта» сообщило, что Находкинский городской суд вынес в отношении действующего главы Находки решение об административном правонарушении по статье «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». Главе города вменялось неисполнение требований прокуратуры по публикации поправок в Устав Находкинского городского округа.

В данном вопросе главы города считает виноватым не себя, а Министерство юстиции России, которое, по мнению чиновников, зарегистрировало поправки с грубейшими нарушениями. Более того, они говорят и о фактах подлога, о чем якобы прокуратура поставлена в известность, и при этом не делает никаких попыток установить, кто и когда этот подлог совершил.

Глава города обжаловал в суде представление находкинской прокуратуры, на основании которого возбуждено административное производство.

Таисия Масина.

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