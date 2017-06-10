Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с королём Испании

«Испания с первых дней независимости очень близка нашей стране. Мы гордимся, что с такой большой страной, как Испания, с её великой историей и культурой мы имеем добрые отношения. С королем Хуаном Карлосом I, вашим отцом, мы начинали строить эти отношения. Мы очень благодарны за поддержку в первые годы нашей независимости. Благодаря вашей стране мы стали председателем ОБСЕ, Испания также поддержала наше избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН», — отметил Нурсултан Назарбаев во время двусторонней встречи.

Король Испании Филипп VI подчеркнул, что это его первый визит в Казахстан.

«Я очень горд быть частью этого партнёрства, которое продолжается уже долгие годы и, как вы сказали, было заложено ещё моим отцом. Для меня большая честь, что мой визит проходит в рамках открытия такой уникальной выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Я вас поздравляю с этим событием. Я понимаю, что были вложены огромные усилия», — сказал Филипп VI.

9 июня на открытие выставки в Астану прибыли около 20 высокопоставленных зарубежных гостей. Все материалы о выставке можно прочитать здесь.