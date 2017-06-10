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11:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Начальником Финансового управления исполкома Казани стал Ирек Мухаметшин

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Руководителем Финансового управления исполкома Казани стал Ирек Мухаметшин. Об этом сообщается в официальном микроблоге мэрии столицы Татарстана в Twitter.

Ранее занимавший должность начальника этого управления Радик Шафигуллин назначен заместителем руководителя исполнительного комитета города.

Отмечается, что структура исполкома Казани изменяется в связи с объединением нескольких управлений в один блок во главе с Шафигуллиным.

Напомним, что Р. Шафигуллин возглавлял Финансовое управление исполкома с октября 2014 года. И. Мухаметшин же в 2013—2015 годах работал генеральным директором МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани», а затем стал вице-президентом ООО КБЭР «Банк Казани».

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