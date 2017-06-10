Начальником Финансового управления исполкома Казани стал Ирек Мухаметшин

Ранее занимавший должность начальника этого управления Радик Шафигуллин назначен заместителем руководителя исполнительного комитета города.

Отмечается, что структура исполкома Казани изменяется в связи с объединением нескольких управлений в один блок во главе с Шафигуллиным.