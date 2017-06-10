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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

КНДР анонсировала запуск межконтинентальной баллистической ракеты

КНДР может провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшем будущем. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на центральную газету страны «Нодон синмун».

Источник: Reuters
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По данным издания, «серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР». «Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики», — отмечается в газете.

Напомним, в последнее время КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет. США называют эту страну главной ракетной угрозой. Они наращивают военное присутствие в регионе, разворачивают систему ПРО в Южной Корее, а также усиливают оборону основной территории страны. В отношении КНДР также были расширены санкции.

Комментарии
3
Kito Takito
И куда она должна прилететь? Если она межконтинентальная, то по идее она должна упасть в другой стране?
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Владимир Vell
Интересно что за олень придумал название ракетам такого класса "континентальные" , расстояние между близлежащими континентами в основном несколько километров а то и вовсе впритирку ))) по аналогии у всех стран есть межконтинентальные ракеты , пушки , пистолеты и рогатки ))))
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М М
На каком полигоне КНДР проконтролирует "успешное поражение условной цели"?
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