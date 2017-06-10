КНДР анонсировала запуск межконтинентальной баллистической ракеты

По данным издания, «серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР». «Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики», — отмечается в газете.

Напомним, в последнее время КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет. США называют эту страну главной ракетной угрозой. Они наращивают военное присутствие в регионе, разворачивают систему ПРО в Южной Корее, а также усиливают оборону основной территории страны. В отношении КНДР также были расширены санкции.