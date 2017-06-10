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11:22 (мск), источник: dostup1.ru

Путин переназначил двух председателей горсудов Южного Урала

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин переназначил на второй срок полномочий председателей горсудов Карталов и Катав-Ивановска (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Карталинского городского суда Ольгу Тугаеву, Катав-Ивановского — Ирину Козынченко», — говорится в документе.

Отметим, обе утверждены на второй срок. По закону, одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд.

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