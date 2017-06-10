Путин переназначил двух председателей горсудов Южного Урала
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном
Президент Владимир Путин переназначил на второй срок полномочий председателей горсудов Карталов и
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном
«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Карталинского городского суда Ольгу Тугаеву,
Отметим, обе утверждены на второй срок. По закону, одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд.