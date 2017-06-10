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11:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Арбитражный суд поддержал решение Татарстанского УФАС в отношении Комитета ЖКХ Казани

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию было выдано 31 декабря 2015 года, а извещение о проведении конкурса опубликовали 17 октября 2016 года.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Судебная инстанция подтвердила законность ранее выданных Татарстанским УФАС решений и предписаний о нарушениях в проведении торгов со стороны Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявитель в лице Комитета ЖКХ оспаривал в суде решения и предписания сразу по пяти антимонопольным делам, возбужденным УФАС России по РТ. Установлено, что организатор торгов при проведении аукционов в октябре 2016 года нарушил требования части 13 статьи 161 Жилищного кодекса РФ.

Нарушение касается сроков размещения извещения о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для введенного в эксплуатацию многоквартирного дома. Законодательство регламентирует, что орган местного самоуправления должен разместить извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на официальном сайте в Интернете за 20 дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и не позднее чем через 40 дней со дня размещения извещения провести открытый конкурс по отбору управляющей компании. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что разрешение на ввод объектов в эксплуатацию было выдано 31 декабря 2015 года, а извещение о проведении конкурса опубликовали 17 октября 2016 года.

Вторым нарушением явилось некорректное размещение протокола заседания конкурсной комиссии. Электронная версия протокола отличается от печатной версии составом комиссии и неверным процентом от общего количества членов комиссии.

Организатор торгов признан нарушившим требования Жилищного кодекса РФ, что при вынесении решения по делу подтвердил суд.

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