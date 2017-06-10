Пентагон показал кадры перехвата самолетов ВВС США российским Су-27

В Пентагоне сообщили, что перехват был осуществлен накануне, когда американские самолеты совершали полет в рамках учений BALTOPS. Действия пилота российского истребителя были признаны безопасными.

Накануне сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США, способный нести ядерное оружие, осуществляет полет вблизи побережья Калининградской области. В утром 9 июня с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на выполнение задания на Балтике в рамках проходящих там учений вылетели сразу три американских стратегических бомбардировщика, в том числе два В-1 В и один В-52Н.

На перехват американского военного самолета над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вылетел российский истребитель Су-27. Однако не уточнялось, на перехват какого именно американского самолета он вылетел — В-1 В или В52Н.

Как сообщалось, во вторник, 6 июня, российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой и сопровождал американский стратегический бомбардировщик B-52H, который выполнял полет у границы Калининградской области.