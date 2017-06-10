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10:55 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон показал кадры перехвата самолетов ВВС США российским Су-27

Действия пилота российского Су-27 американская сторона признала безопасными.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Пентагон показал кадры перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 в небе над Балтикой. Фотографии опубликованы в твиттере американского военного ведомства.

В Пентагоне сообщили, что перехват был осуществлен накануне, когда американские самолеты совершали полет в рамках учений BALTOPS. Действия пилота российского истребителя были признаны безопасными.

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Накануне сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США, способный нести ядерное оружие, осуществляет полет вблизи побережья Калининградской области. В утром 9 июня с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на выполнение задания на Балтике в рамках проходящих там учений вылетели сразу три американских стратегических бомбардировщика, в том числе два В-1 В и один В-52Н.

На перехват американского военного самолета над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вылетел российский истребитель Су-27. Однако не уточнялось, на перехват какого именно американского самолета он вылетел — В-1 В или В52Н.

Как сообщалось, во вторник, 6 июня, российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой и сопровождал американский стратегический бомбардировщик B-52H, который выполнял полет у границы Калининградской области.

Комментарии
2
Владимир Vell
Второй день формируется положительная оценка всем действиям
России от СМИ пиндрстана , явно что-то изменилось.
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А Д
В чужой монастырь не лезь со своим уставом !
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