От ЛДПР за пост главы Среднего Урала поборется Торощин

Свердловские либерал-демократы пойдут на выборы губернатора региона под предводительством депутата Государственной думы России Игоря Торощина. Его персона в качестве кандидата на пост главы Среднего Урала была утверждена 10 июня на партийной конференции.

«Соколы Жириновского» оценивают шансы Торощина, совсем недавно руководившего фракцией партии в свердловском ЗакСо, достаточно высоко — с проблемами региона, считают однопартийцы, он знаком не понаслышке, передает «Уралинформбюро». Ранее кандидатуру Торощина одобрили на съезде ЛДПР в Москве.

Сегодня аналогичные конференции проводят «Единая Россия», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленые», 11 июня своего кандидата назовет «Справедливая Россия».