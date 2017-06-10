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11:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

От ЛДПР за пост главы Среднего Урала поборется Торощин

В Екатеринбурге поддержали решение Жириновского.

Источник: УралИнформБюро

Свердловские либерал-демократы пойдут на выборы губернатора региона под предводительством депутата Государственной думы России Игоря Торощина. Его персона в качестве кандидата на пост главы Среднего Урала была утверждена 10 июня на партийной конференции.

«Соколы Жириновского» оценивают шансы Торощина, совсем недавно руководившего фракцией партии в свердловском ЗакСо, достаточно высоко — с проблемами региона, считают однопартийцы, он знаком не понаслышке, передает «Уралинформбюро». Ранее кандидатуру Торощина одобрили на съезде ЛДПР в Москве.

Сегодня аналогичные конференции проводят «Единая Россия», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленые», 11 июня своего кандидата назовет «Справедливая Россия».

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