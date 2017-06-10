От ЛДПР за пост главы Среднего Урала поборется Торощин
В Екатеринбурге поддержали решение Жириновского.
В Екатеринбурге поддержали решение Жириновского.
Свердловские
«Соколы Жириновского» оценивают шансы Торощина, совсем недавно руководившего фракцией партии в свердловском ЗакСо, достаточно высоко — с проблемами региона, считают однопартийцы, он знаком не понаслышке, передает «Уралинформбюро». Ранее кандидатуру Торощина одобрили на съезде ЛДПР в Москве.
Сегодня аналогичные конференции проводят «Единая Россия», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленые», 11 июня своего кандидата назовет «Справедливая Россия».