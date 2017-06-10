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11:45 (мск), источник: Интерфакс

К российским границам на Балтике подлетели два американских бомбардировщика

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Два американских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, в субботу утром совершили подлет к границам Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, на выполнение очередного задания на Балтике были направлены два бомбардировщика — В-1 В и В-52Н, которые вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Тем временем, у границ Калининградской области также зафиксирован американский стратегический разведывательный самолет RC-135W, который вылетел с британской авиабазы Милденхолл.

Западные сайты, ссылаясь на данные радиоперехвата, сообщают, что на перехват американских военных самолетов над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вылетел российский истребитель Су-27.

Накануне в рамках проходящих в регионе учений Siber Strike 2017 учебные полеты совершили сразу три стратегических бомбардировщика — два В-1 В и один В-52Н. На их перехват также поднимался российский истребитель.

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