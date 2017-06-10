Свердловские «пенсионеры» шлют на губернаторские выборы шефа

Свердловское региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвинуло своего лидера — депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина — на выборы губернатора региона. Решение было принято 10 июня на партийной конференции.

Следует отметить, что сегодня аналогичные конференции проводят и другие партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Зеленые», а 11 июня своего кандидата выдвинет «Справедливая Россия», передает «Уралинформбюро».