Новый генсек ООН планирует в ближайшее время посетить Украину, — Ирина Геращенко

Новый генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя результаты вчерашней встречи в ВР с заместителем генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгуку.

«Заместитель генсека ООН проинформировала, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину. Кстати, вопрос гендерного равенства определены Антонио Гутеррешем как ключевые приоритеты его работы», — написала Геращенко.

Кроме того, Ирина Геращенко отметила, что в июле будет назначен новый спецпредставитель генсека ООН по вопросам противодействия сексуальному насилию и преступлениям, одним из первых визитов уполномоченного также будет Украина.