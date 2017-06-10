Новый генсек ООН планирует в ближайшее время посетить Украину, — Ирина Геращенко
Вопросы гендерного равенства определены Антонио Гутеррешем как ключевые приоритеты его работы.
Вопросы гендерного равенства определены Антонио Гутеррешем как ключевые приоритеты его работы.
Новый генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя результаты вчерашней встречи в ВР с заместителем генсека ООН Фумзиле
«Заместитель генсека ООН проинформировала, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину. Кстати, вопрос гендерного равенства определены Антонио Гутеррешем как ключевые приоритеты его работы», — написала Геращенко.
Кроме того, Ирина Геращенко отметила, что в июле будет назначен новый спецпредставитель генсека ООН по вопросам противодействия сексуальному насилию и преступлениям, одним из первых визитов уполномоченного также будет Украина.