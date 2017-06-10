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12:55 (мск), источник: 112.ua

Новый генсек ООН планирует в ближайшее время посетить Украину, — Ирина Геращенко

Вопросы гендерного равенства определены Антонио Гутеррешем как ключевые приоритеты его работы.

Новый генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя результаты вчерашней встречи в ВР с заместителем генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгуку.

«Заместитель генсека ООН проинформировала, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину. Кстати, вопрос гендерного равенства определены Антонио Гутеррешем как ключевые приоритеты его работы», — написала Геращенко.

Кроме того, Ирина Геращенко отметила, что в июле будет назначен новый спецпредставитель генсека ООН по вопросам противодействия сексуальному насилию и преступлениям, одним из первых визитов уполномоченного также будет Украина.

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