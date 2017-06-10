В Крыму отреагировали на санкции Киева против немецкого политика
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Запрет на въезд на территорию Украины — не та мера, которой можно
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Запрет на въезд на территорию Украины — не та мера, которой можно
Так депутат прокомментировал RT санкции, введенные СБУ против немецкого политика Вилли Виммера
«Киев лишний раз показал лицо режима, делая такие шаги. Но, думаю, политик такого уровня даже не обратит внимания на эти санкции», — заявил Ганжара.
По словам депутата, запрет СБУ не скажется ни на политической, ни на общественной жизни Виммера, поскольку Украина не является важным центром Евросоюза, хотя Киев постоянно декларирует «построение великого европейского будущего».
Решение о запрете на въезд на Украину было принято