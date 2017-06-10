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12:39 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму отреагировали на санкции Киева против немецкого политика

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Запрет на въезд на территорию Украины — не та мера, которой можно кого-либо напугать, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Источник: РИА "Новости"

Так депутат прокомментировал RT санкции, введенные СБУ против немецкого политика Вилли Виммера из-за его визита в Крым. Бывшему президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывшему статс-секретарю Минобороны ФРГ запрещено посещать Украину в течение пяти лет.

«Киев лишний раз показал лицо режима, делая такие шаги. Но, думаю, политик такого уровня даже не обратит внимания на эти санкции», — заявил Ганжара.

По словам депутата, запрет СБУ не скажется ни на политической, ни на общественной жизни Виммера, поскольку Украина не является важным центром Евросоюза, хотя Киев постоянно декларирует «построение великого европейского будущего».

Решение о запрете на въезд на Украину было принято из-за визита Виммера в Крым в марте 2017 года. Тогда полуостров посетила делегация, состоявшая из представителей Европарламента, а также политиков из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки.

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