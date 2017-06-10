Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг арабской страны
Москва озабочена ухудшением отношений между своими партнерами и выступает за урегулирование ситуации через диалог, заявил глава российского МИД.
Москва озабочена ухудшением отношений между своими партнерами и выступает за урегулирование ситуации через диалог, заявил глава российского МИД.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва не вмешивается в дела других государств, но озабочена ухудшением отношений между своими партнерами, поэтому выступает за урегулирование ситуации вокруг Катара путем диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются», — сказал Лавров на переговорах с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.
«Именно через прямой диалог можно лучше понять озабоченности друг друга, посмотреть на пути устранения этих озабоченностей, обеспечение транспарентности во всех вопросах», — добавил Лавров.
Переговоры министров проходят на фоне дипломатического скандала, разразившегося между Дохой и рядом арабских стран. В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова заявили о разрыве отношений с Катаром. Иордания и Джибути снизили уровень дипломатических отношений, а Сенегал и Чад отозвали своих послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива — Кувейт и султанат Оман.
Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в
Одним из государств, которые прилагают посреднические усилия, стал Кувейт. В течение двух последних дней эмир Кувейта разъезжает между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, а в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после этого провел короткие переговоры в Дохе с эмиром Катара.