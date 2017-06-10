Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Одним из крупнейших производителей сахара стала семья министра
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10В тени красоты
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
13:23 (мск), источник: Интерфакс

Президент Украины запустил «таймер безвиза»

Порошенко высказал надежду, что вслед за отменой виз Украину примут в ЕС и НАТО.

Источник: AP 2017
Читайте также
ЕС изменил законодательство для предоставления Украине безвизового режима

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко запустил символический «таймер безвиза», который отсчитает последние 12 часов к вступлению в силу безвизового режима с Евросоюзом.

«Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажного занавеса, который долгие годы отделял украинцев от европейской семьи. И сегодня в 12 часов ночи, когда наступит историческая дата 11 июня, этот бумажный занавес падет», — сказал президент в субботу во время запуска символического «таймера безвиза» возле администрации президента.

По его словам, это не завершение пути, а мощное продолжение реформ в стране.

Я верю: Украина будет в НАТО, я верю, Украина будет в Евросоюзе и ничто, и никто, и никогда нас не остановит.
Петр Порошенко
Президент Украины
Читайте также
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: что это значит

В свою очередь глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли добавил, что безвизовый режим будет содействовать развитию отношений между ЕС и такой большой европейской страной как Украина, а также укреплению контактов между украинцами и гражданами стран Евросоюза.

После выступлений Порошенко и Мингарели нажали символический «таймер безвиза», который отсчитает последние 12 часов визового режима с ЕС.

Безвизовый режим Украины с Евросоюзом вступит в силу в полночь на 11 июня 2017 года. Все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны — члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

Комментарии
5
Агабала Агабалаев
Он наверно включил таймер для себя и никак не может понять, время подошло, а не сработало и от этого ему все тяжелее.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
М М
Какой "безвиз"?. Сделали бесплатной туристическую визу и всё.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
алекс турон
таймер обычно бывает у бомбы ,,,
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь