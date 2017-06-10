Рустам Минниханов вручил госнаграды РФ и РТ выдающимся татарстанцам

Приветствуя собравшихся, татарстанский лидер заметил, что вручение госнаград накануне Дня России стало доброй традицией.

«Исторический опыт убеждает в том, что Россия должна быть сильной и устремленной в будущее. Добиться этого можно только за счет упорного труда каждого из нас на своем месте. Многое зависит и от вклада регионов в развитие страны. Татарстан активно участвует во всех федеральных программах социально-экономического развития. Республика задает темп в машиностроении, сельском хозяйстве, нефтехимии, IT-отрасли и других сферах. Наши масштабные проекты — “Алабуга”, “ИнноКам”, Иннополис — определяют будущее Татарстана и России в целом», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По мнению Президента РТ, экономические достижения, политическая стабильность, межнациональные мир и согласие создают в республике благоприятные условия для качественного образования, современного здравоохранения, многонациональной культуры, развитой социальной сферы и комфортной среды.

Поздравив присутствующих с наступающим праздником, он вручил заслуженные награды лучшим представителям различных отраслей и общественных сфер. Наград удостоились 33 татарстанца и коллектив республиканского предприятия.

Так, орденом Почета наградили председателя республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Ахата Юлашева. «Для меня, ветерана боевых действий, большая честь получить эту высокую награду. В ней не только моя заслуга как руководителя ветеранской организации, но и заслуга всего нашего большого коллектива, который сегодня решает серьезные задачи в сфере патриотического воспитания молодого поколения. Мы благодарны вам, Рустам Нургалиевич, за ту заботу, которую вы проявляете о ветеранах», — отметил он.

«У нас достойная молодежь, она хорошо учится и работает, готовится к службе в армии. Нас беспокоит ее военно-патриотическое воспитание. Мы и дальше готовы работать, не жалея сил», — добавил А. Юлашев.

Почетные грамоты Президента России были вручены министру культуры РТ Айрату Сибагатуллину, председателю совета директоров АО «Аммоний» Ринату Ханбикову и другим. Р. Ханбиков — инициатор создания современного высокотехнологического комплекса по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида на базе предприятия по производству минеральных удобрений в Менделеевске.

Благодарностью Президента РФ поощрены коллектив АО «Казанский Гипронииавиапром», генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» удостоились заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов и другие. Ректором КГЭУ Э. Абдуллазянов стал в 2011 году. За время работы в этой должности он добился стабильной положительной динамики по всем ключевым показателям, определяющим эффективность деятельности вуза.

Медалью РТ «За доблестный труд» наградили секретаря Центральной избирательной комиссии Татарстана Надежду Борисову, руководителя аппарата Духовного управления мусульман РТ Рафиса Шагвалеева и других.

Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» вручили главе Молькеевского сельского поселения Кайбицкого района РТ Артему Козлову и другим.

Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоен директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Нижнекамского района РТ Николай Моржин. Он возглавляет ДЮСШ с 1974 года. Является одним из основателей отделения баскетбола в Нижнекамске, выполняет общественную работу по пропаганде физкультуры и спорта, активно участвует в подготовке спортивных мероприятий. В связи с тем, что образовательные и спортивные школы Нижнекамска и республики остро нуждались в молодых специалистах, Моржин убедил руководство города и Татарстана в необходимости создания факультета физической культуры и спорта на базе Нижнекамского муниципального института.

«Спасибо за отношение ко всей сфере физической культуры. Стаж моей педагогической работы составляет 57 лет, из них 43 года я директор спортивной школы. Я всегда говорю родителям: “Хотите, чтобы ваши дети преуспели в учебе, развивайте их физически”. Такую задачу мой коллектив ставит всегда, и мы этим гордимся», — заявил директор ДЮСШ.

На мероприятии также были вручены и другие государственные награды.