Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства в Азию российских летчиков
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Светская Москва: жена Малахова «отплясывала как в последний раз»
Пенсии в России предложили платить иначе
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
13:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов вручил госнаграды РФ и РТ выдающимся татарстанцам

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград России и Татарстана Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Приветствуя собравшихся, татарстанский лидер заметил, что вручение госнаград накануне Дня России стало доброй традицией.

«Исторический опыт убеждает в том, что Россия должна быть сильной и устремленной в будущее. Добиться этого можно только за счет упорного труда каждого из нас на своем месте. Многое зависит и от вклада регионов в развитие страны. Татарстан активно участвует во всех федеральных программах социально-экономического развития. Республика задает темп в машиностроении, сельском хозяйстве, нефтехимии, IT-отрасли и других сферах. Наши масштабные проекты — “Алабуга”, “ИнноКам”, Иннополис — определяют будущее Татарстана и России в целом», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По мнению Президента РТ, экономические достижения, политическая стабильность, межнациональные мир и согласие создают в республике благоприятные условия для качественного образования, современного здравоохранения, многонациональной культуры, развитой социальной сферы и комфортной среды.

Поздравив присутствующих с наступающим праздником, он вручил заслуженные награды лучшим представителям различных отраслей и общественных сфер. Наград удостоились 33 татарстанца и коллектив республиканского предприятия.

Так, орденом Почета наградили председателя республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Ахата Юлашева. «Для меня, ветерана боевых действий, большая честь получить эту высокую награду. В ней не только моя заслуга как руководителя ветеранской организации, но и заслуга всего нашего большого коллектива, который сегодня решает серьезные задачи в сфере патриотического воспитания молодого поколения. Мы благодарны вам, Рустам Нургалиевич, за ту заботу, которую вы проявляете о ветеранах», — отметил он.

«У нас достойная молодежь, она хорошо учится и работает, готовится к службе в армии. Нас беспокоит ее военно-патриотическое воспитание. Мы и дальше готовы работать, не жалея сил», — добавил А. Юлашев.

Почетные грамоты Президента России были вручены министру культуры РТ Айрату Сибагатуллину, председателю совета директоров АО «Аммоний» Ринату Ханбикову и другим. Р. Ханбиков — инициатор создания современного высокотехнологического комплекса по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида на базе предприятия по производству минеральных удобрений в Менделеевске.

Благодарностью Президента РФ поощрены коллектив АО «Казанский Гипронииавиапром», генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» удостоились заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов и другие. Ректором КГЭУ Э. Абдуллазянов стал в 2011 году. За время работы в этой должности он добился стабильной положительной динамики по всем ключевым показателям, определяющим эффективность деятельности вуза.

Медалью РТ «За доблестный труд» наградили секретаря Центральной избирательной комиссии Татарстана Надежду Борисову, руководителя аппарата Духовного управления мусульман РТ Рафиса Шагвалеева и других.

Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» вручили главе Молькеевского сельского поселения Кайбицкого района РТ Артему Козлову и другим.

Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоен директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Нижнекамского района РТ Николай Моржин. Он возглавляет ДЮСШ с 1974 года. Является одним из основателей отделения баскетбола в Нижнекамске, выполняет общественную работу по пропаганде физкультуры и спорта, активно участвует в подготовке спортивных мероприятий. В связи с тем, что образовательные и спортивные школы Нижнекамска и республики остро нуждались в молодых специалистах, Моржин убедил руководство города и Татарстана в необходимости создания факультета физической культуры и спорта на базе Нижнекамского муниципального института.

«Спасибо за отношение ко всей сфере физической культуры. Стаж моей педагогической работы составляет 57 лет, из них 43 года я директор спортивной школы. Я всегда говорю родителям: “Хотите, чтобы ваши дети преуспели в учебе, развивайте их физически”. Такую задачу мой коллектив ставит всегда, и мы этим гордимся», — заявил директор ДЮСШ.

На мероприятии также были вручены и другие государственные награды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Альметьевске спасатели освободили из авто с заклинившими дверьми ребенка
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь