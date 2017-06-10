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14:23 (мск), источник: Интерфакс

В полиции заявили о возможных провокациях на оппозиционном митинге в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Московская полиция предупреждает о возможности провокаций на санкционированной оппозиционной акции 12 июня, полицейские будут жестко реагировать на любые нарушения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т. д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по г. Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона», — сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, полиция «будет жестко реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».

Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий.
Сотрудник пресс-службы столичного главка МВД

Власти Москвы на этой неделе согласовали уличную акцию оппозиции против коррупции, запланированную на День России на проспекте Академика Сахарова.

Изначально Фонд борьбы с коррупцией, который организует акцию, планировал провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном Ряду численностью до 15 тыс. человек. Мэрия в ответ предложила перенести акцию на проспект Сахарова либо на юго-восток города, поскольку 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд запланированы мероприятия в честь Дня России.

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