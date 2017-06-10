Румыния укрепляет, ужесточает контроль на своей границе
В связи с тем, что с 11 июня граждане Украины, обладающие биометрическими паспортами, могут посещать Румынию без виз, румынская пограничная служба подготовилась к трафику.
В связи с тем, что с 11 июня граждане Украины, обладающие биометрическими паспортами, могут посещать Румынию без виз, румынская пограничная служба подготовилась к трафику.
КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik.
Особое внимание обращается на то, что въезжающие и выезжающие из страны «не должны представлять угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или здоровью населения ЕС».
Проверки проводятся на всех границах: воздушных, морских, сухопутных, местами даже на внутренних постах страны.
У Румынии есть договоренности о двойном патрулировании границ с Болгарией и Венгрией. В теории, это поможет быстрее попасть из одной страны в другую. На практике, для охвата всех пограничных пунктов пока не хватает сотрудников, так что надеяться приходится только.
Официальный сайт Пограничной полиции Румынии отражает в режиме реального времени ситуацию на всех
Впрочем, не факт, что ситуация останется такой же, пока вы доберетесь до границы. Поэтому существует еще и мобильное приложение Trafic
Для пересечения