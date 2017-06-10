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14:45 (мск), источник: Sputnik.md

Румыния укрепляет, ужесточает контроль на своей границе

В связи с тем, что с 11 июня граждане Украины, обладающие биометрическими паспортами, могут посещать Румынию без виз, румынская пограничная служба подготовилась к трафику.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Пресс-служба посольства Румынии в Кишиневе предупреждает, что летом проверка документов для всех, кто пересекает границы Румынии, осуществляется как на въезде, так и на выезде из страны. Личность иностранца проверяют в Информационной системе Шенгена, базе данных Интерпола, а также в национальных базах данных.

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Особое внимание обращается на то, что въезжающие и выезжающие из страны «не должны представлять угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или здоровью населения ЕС».

Проверки проводятся на всех границах: воздушных, морских, сухопутных, местами даже на внутренних постах страны.

У Румынии есть договоренности о двойном патрулировании границ с Болгарией и Венгрией. В теории, это поможет быстрее попасть из одной страны в другую. На практике, для охвата всех пограничных пунктов пока не хватает сотрудников, так что надеяться приходится только.

Официальный сайт Пограничной полиции Румынии отражает в режиме реального времени ситуацию на всех контрольно-пропускных пунктах, поэтому можно заранее составить маршрут.

Впрочем, не факт, что ситуация останется такой же, пока вы доберетесь до границы. Поэтому существует еще и мобильное приложение Trafic On-line, которое не только обрисует ситуацию, но и поможет проложить маршрут до другого, менее загруженного пункта пропуска.

Для пересечения молдавско-румынский границы граждане могут использовать следующие КПП: Липкань — Рэдэуць Прут (авто), Костешть — Стынка (авто), Скулень — Скулень (авто), Унгень — Унгень (ж/д), Леушень — Албица (авто), Кагул — Oaнча (авто) и Джурджулешть — Галац (авто).

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