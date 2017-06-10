Ирек Ялалов встретился с бывшими мэрами Уфы

10 июня уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов встретился со своими коллегами, ранее занимавшими кресло мэра столицы.

Такая встреча проходит уже не первый раз. Ее организовывают незадолго до Дня города. На этот раз Ирек Ялалов встретил и поздравил Рима Рахматуллина, Фидуса Ямалтдинова и Павла Качкаева.

— В ходе встречи состоялась живая беседа о нынешнем состоянии города, происходящих событиях, вопросах и путях их решения. Гости оценили позитивные изменения в облике города и сфере благоустройства, — гласит сообщение на сайте уфимской администрации.