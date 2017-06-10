Кандидат в губернаторы Прикамья Филатова представила документы в крайизбирком

Им стала Ирина Филатова, выдвинутая краевым отделение КПРФ. Решение о выдвижении Филатовой было принято сегодня. По итогам тайного голосования ее поддержали 56 участников региональной партконференции при двух воздержавшихся.

Кандидату Филатовой выдано разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда, рассказали в избирательной комиссии. Выборы губернатора Пермского края были объявлены 8 июня. Период выдвижения кандидатов продлится до 29 июня.