Единороссы сделали ставку на Куйвашева

Свердловские единороссы на партийной конференции в Екатеринбурге ожидаемо выдвинули Евгения Куйвашева в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области. Как передает 10 июня корреспондент «АиФ-Урал», за него проголосовало 178 делегатов, за оппонента по праймериз, секретаря регионального партотделения Виктора Шептия, 53 делегата.

Отметим, сегодня прошли конференции в ряде других партий. Однако если у КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионеров сюрпризов не произошло, и кандидатами стали ранее озвученные политики, то в партии «Зеленых» согласия достичь не удалось. В результате депутат гордумы Константин Киселев, который, как ожидалось, представит эту партию на выборах губернатора, не смог получить поддержки на конференции, и кандидатом так и не стал.