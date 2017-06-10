Глава правительства пообещал Воронежской области денег на жилищное строительство
Правда, в списке решений кабинета министров о нашем регионе нет ни слова.
Правда, в списке решений кабинета министров о нашем регионе нет ни слова.
В пятницу, 8 июня,
В буквальном выражении, приведенном на сайте правительства РФ, а затем растиражированном в федеральных СМИ, это звучало так:
— Распределяется целый ряд субсидий по регионам, — сказал Дмитрий Медведев. — Около 600 млн рублей мы выделяем Мордовии и Воронежской области, чтобы поддержать набранные темпы жилищного строительства. Они пойдут на строительство порядка 200 тыс. кв. м жилья вместе с инфраструктурой и другими обязательными элементами жилищного строительства.
Это приятное для обитателей области сообщение появилось 8 июня. А 9 июня на сайте правительства РФ были опубликованы решения, принятые на том заседании. Ни в одном из них Воронежская область не упомянута (как, впрочем, и Мордовская республика). А в тех решениях, где идет речь о распределении субсидий по регионам, ни слова о жилищном строительстве нет, и сумма в 600 млн не встречается.
Это может означать все, что угодно. Например, при публикации случилась техническая ошибка. Или воронежский вопрос «спрятался» в
Ведь речь шла о том, чтобы «поддержать набранные темпы жилищного строительства». А с этим у нас наблюдаются проблемы.
Это обвальное падение имеет свои причины, о которых
Заметим, что по данным Воронежстата, с января по май в области было введено в строй 229,5 тыс. кв. м жилья. Обещанные Медведевым 600 млн должны были пойти на строительство 200 тыс. кв. м в двух регионах.
Посмотрим, может, соответствующее распоряжение еще появится. В самом деле, не станет же правительство распределять субсидии втихаря.
Автор: Герман Полтаев.