Глава правительства пообещал Воронежской области денег на жилищное строительство

В пятницу, 8 июня, премьер-министра Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, перечислил коллегам задачи, которые им предстоит решить на этом собрании. Среди прочего глава Кабинета министров упомянул и наш регион.

В буквальном выражении, приведенном на сайте правительства РФ, а затем растиражированном в федеральных СМИ, это звучало так:

— Распределяется целый ряд субсидий по регионам, — сказал Дмитрий Медведев. — Около 600 млн рублей мы выделяем Мордовии и Воронежской области, чтобы поддержать набранные темпы жилищного строительства. Они пойдут на строительство порядка 200 тыс. кв. м жилья вместе с инфраструктурой и другими обязательными элементами жилищного строительства.

Это приятное для обитателей области сообщение появилось 8 июня. А 9 июня на сайте правительства РФ были опубликованы решения, принятые на том заседании. Ни в одном из них Воронежская область не упомянута (как, впрочем, и Мордовская республика). А в тех решениях, где идет речь о распределении субсидий по регионам, ни слова о жилищном строительстве нет, и сумма в 600 млн не встречается.

Это может означать все, что угодно. Например, при публикации случилась техническая ошибка. Или воронежский вопрос «спрятался» в каком-нибудь другом постановлении. А, может, члены правительства в ходе заседания отговорили Дмитрия Медведева от принятия этого решения?

Ведь речь шла о том, чтобы «поддержать набранные темпы жилищного строительства». А с этим у нас наблюдаются проблемы.