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15:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+

Министр энергетики России Алексанедр Новак заявил, что по итогам трехсторонней встречи Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Министры энергетики Казахстана, России и Саудовской Аравии обсудили в субботу ситуацию на рынке нефти и подтвердили приверженность соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+, передает РИА Новости.

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Об этом в субботу сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Он добавил, что на трехсторонней встрече не поднимался вопрос о спецусловиях по сделке сокращения добычи для Казахстана.

«Нет, не обсуждали. Казахстан привержен исполнению соглашения», — заявил Новак в ответ на соответствующий вопрос.

В мае на встрече стран-членов ОПЕК в Вене министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Астана готова продолжить участие в соглашении по сокращению добычи нефти.

Он напомнил, что Казахстан в рамках соглашения обязался сократить добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки и пообещал выполнить обязательства по итогам первого полугодия.

При этом Бозумбаев отметил, что Казахстан может скорректировать свои обязательства по сокращению нефтедобычи осенью этого года из-за планируемого роста добычи на месторождении Кашаган.

На майской встрече в Вене ОПЕК поддержала продление соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев.

В ноябре прошлого года в Вене страны ОПЕК договорились о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня.

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