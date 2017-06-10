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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Нигер отзывает посла в Катаре

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Власти Нигера заявили об отзыве посла в Катаре из солидарности с арабскими странами, разорвавшими отношения с Дохой, передает агентство Рейтер.

Источник: РИА Новости
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Ранее Сенегал также объявил об отзыве посла из Катара. Мавритания заявила о разрыве отношений с Катаром. Габон выступил с осуждением политики страны.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

Комментарии
1
А Д
Восток дело тонкое, Петруха!
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