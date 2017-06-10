Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства в Азию российских летчиков
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ выяснили, зачем в Крым перебрасывают морскую пехоту с Каспия
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10Последний звонок-2017 в России
16:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина подаст апелляцию по долгу перед Россией в $3 млрд

Согласно информации, на заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней — с 9 июня по 23 июня.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Украинская сторона до 23 июня подаст апелляцию на решение высокого суда Лондона относительно долга в размере 3 миллиардов долларов перед Россией. Об этом заявила пресс-служба Минэкономики Украины.

Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявлял, что апелляция на решение Высокого суда Лондона будет подана 10 июня.

Читайте также
Стокгольмский арбитраж определил, что цена на газ от «Газпрома» должна быть пересмотрена с 2014 года — Коболев

«На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 года по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот срок», — говорится в сообщении.

Высокий суд Лондона в конце мая провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиардов долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов. Требуемая Россией сумма, в которую вошли начисленные проценты по долгу, а также судебные издержки, составила 325 миллионов долларов.

Украина в свою очередь попросила суд о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
Глава Минтранса отреагировал на «утечку кадров» из авиакомпаний
Нигер отозвал посла из Катара
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь