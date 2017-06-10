Украина подаст апелляцию по долгу перед Россией в $3 млрд

Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявлял, что апелляция на решение Высокого суда Лондона будет подана 10 июня.

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Украинская сторона до 23 июня подаст апелляцию на решение высокого суда Лондона относительно долга в размере 3 миллиардов долларов перед Россией. Об этом заявила пресс-служба Минэкономики Украины.

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«На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 года по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот срок», — говорится в сообщении.

Высокий суд Лондона в конце мая провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиардов долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов. Требуемая Россией сумма, в которую вошли начисленные проценты по долгу, а также судебные издержки, составила 325 миллионов долларов.

Украина в свою очередь попросила суд о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.