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16:12 (мск), источник: Nur.kz

Сапарбаев — жителям: Вы всегда недовольны, хорошее видеть не хотите

Аким не сдержал эмоций на встрече с населением.

Источник: Nur.kz

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев на встрече с жителями не сдержал эмоций, когда люди начали жаловаться на недоработки властей.

Городской глава посетил сельхозярмарку на рынке «Табыс», поучаствовал в праздновании дней Темирского района и проверил ремонт дорог по Чекалина и Прохорова, передает «Диапазон».

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На рынке «Табыс» в день ярмарок, как известно, продукты питания продают по заниженной цене. 10 июня жители возмущались, что цены высокие.

«Коммунальный рынок должен соответствовать своему названию, а мы приходим и видим, что все здесь очень дорого. Картофель дорогой, капуста 280 (тенге) стоит, лук — 265», — жаловалась женщина.

«Вы всегда недовольны, — сказал аким, улыбаясь, и посмотрел на автора жалобы. — Для вас все всегда плохо. Хорошее видеть не хотите».

«Если не вам, то кому будем говорить?» — продолжила женщина.

«Мы для этого и пришли сюда, но только не кричим, можно же спокойно сказать», — сказал Сапарбаев и пошел дальше.

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