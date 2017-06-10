Сапарбаев — жителям: Вы всегда недовольны, хорошее видеть не хотите

Городской глава посетил сельхозярмарку на рынке «Табыс», поучаствовал в праздновании дней Темирского района и проверил ремонт дорог по Чекалина и Прохорова, передает «Диапазон».

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев на встрече с жителями не сдержал эмоций, когда люди начали жаловаться на недоработки властей.

На рынке «Табыс» в день ярмарок, как известно, продукты питания продают по заниженной цене. 10 июня жители возмущались, что цены высокие.

«Коммунальный рынок должен соответствовать своему названию, а мы приходим и видим, что все здесь очень дорого. Картофель дорогой, капуста 280 (тенге) стоит, лук — 265», — жаловалась женщина.

«Вы всегда недовольны, — сказал аким, улыбаясь, и посмотрел на автора жалобы. — Для вас все всегда плохо. Хорошее видеть не хотите».

«Если не вам, то кому будем говорить?» — продолжила женщина.

«Мы для этого и пришли сюда, но только не кричим, можно же спокойно сказать», — сказал Сапарбаев и пошел дальше.