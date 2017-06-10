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16:51 (мск), источник: 112.ua

Кива назвал условия полноценной интеграции Украины в Европу: Война с коррупцией, соцзащита и правопорядок

«При выполнении этих условий победа будет безоговорочной над нашим противником. Мы сможем изменить свое сознание и станем полноценной европейской страной», — пояснил советник министра.

Источник: 112.ua

Для полноценного вхождения Украины в европейское сообщество ей необходимо выполнить три основных условия: вести борьбу с коррупцией, обеспечить социальную защищенность своих граждан и надлежащим образом охранять правопорядок. Такое мнение в эфире «112 Украина» высказал советник главы МВД Илья Кива, комментируя грядущее вступление в силу безвизового режима с Европейским Союзом.

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«Я думаю, что больше всего сейчас нужно сконцентрировать свое внимание в первую очередь на соответствии той высокой планке, на которую нам дали возможность подняться. А это, фактически, нас уже приняли в европейскую семью. И здесь одним из самых главных вопросов — быть достойными этой европейской семье… Я как силовик и государственный чиновник уверен, что самое главное на сегодняшний день — мы должны продолжить беспрецедентную войну с коррупцией, это первое. Второе — это социальная защищенность фактически всех слоев населения, но в первую очередь — это ветераны, дети, пенсионеры. И третий пункт, который мы обязаны учитывать и выполнить — это наведение правопорядка на наших улицах. Чтобы наши граждане в нашей стране чувствовали себя людьми защищенными. При выполнении этих условий победа будет безоговорочной над нашим противником. Мы сможем изменить свое сознание и станем полноценной европейской страной», — сказал советник министра.

Напомним, 26 апреля безвиз одобрили послы ЕС, 11 мая аналогичное решение поддержал Совет Евросоюза.

17 мая Соглашение о предоставлении Украине безвиза было торжественно подписано в Страсбурге. Участие в церемонии принял президент Петр Порошенко. Позже документ был опубликован в официальном вестнике ЕС.

Отмена виз касается всех стран шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

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