Путин повысил в звании первого зама Чернятьева
До сегодняшнего дня Шульга был полковником юстиции.
До сегодняшнего дня Шульга был полковником юстиции.
Президент РФ Владимир Путин повысил в звании первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Степана Шульгу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 10 июня 2017 года, на официальном
«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации…
Отметим, что до сегодняшнего дня Шульга был полковником юстиции.
Степан Шульга в 1988 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт имени Руденко. В органах прокуратуры служил с июля 1988 по октябрь 1995: был следователем прокуратуры Ленинского района Челябинска,