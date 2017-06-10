Путин повысил в звании первого зама Чернятьева

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Степана Шульгу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 10 июня 2017 года, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации… генерал-майора юстиции Шульге Степану Ивановичу», — говорится в документе.

Отметим, что до сегодняшнего дня Шульга был полковником юстиции.