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16:33 (мск), источник: dostup1.ru

Путин повысил в звании первого зама Чернятьева

До сегодняшнего дня Шульга был полковником юстиции.

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Степана Шульгу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 10 июня 2017 года, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации… генерал-майора юстиции Шульге Степану Ивановичу», — говорится в документе.

Отметим, что до сегодняшнего дня Шульга был полковником юстиции.

Степан Шульга в 1988 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт имени Руденко. В органах прокуратуры служил с июля 1988 по октябрь 1995: был следователем прокуратуры Ленинского района Челябинска, прокурором-криминалистом областной прокуратуры. Вновь принят на службу в феврале 2004 года: был следователем, старшим следователем прокуратуры Курчатовского района, старшим следователем отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора Челябинска. С сентября 2007 состоял в должности руководителя следственного отдела по Челябинску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Челябинской области. С 15 января 2011 года — руководитель следственного отдела по Челябинску следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. Указом президента РФ от 10 мая 2011 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

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