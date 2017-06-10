В Раде зарегистрирован закон об усилении роли украинского языка

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Председатель Комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий сообщил в Facebook, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 5670-д об усилении роли украинского языка во всех сферах жизни общества.

«Вчера зарегистрировали проект Закона 5670-д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Таким образом Комитет ВР по вопросам культуры и духовности рекомендовал Раде принять за основу четыре законопроекта о государственном языке: 5556, 5669, 5670 и 5670-д», — написал Княжицкий.