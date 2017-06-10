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17:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Раде зарегистрирован закон об усилении роли украинского языка

Согласно информации, зарегистрирован проект Закона 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Раде рекомендуют принять за основу четыре законопроекта о государственном языке.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Председатель Комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий сообщил в Facebook, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 5670-д об усилении роли украинского языка во всех сферах жизни общества.

«Вчера зарегистрировали проект Закона 5670-д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Таким образом Комитет ВР по вопросам культуры и духовности рекомендовал Раде принять за основу четыре законопроекта о государственном языке: 5556, 5669, 5670 и 5670-д», — написал Княжицкий.

«Давайте сделаем все, чтобы принять лучший закон и чтобы грех ссор из-за языка не искушал украинцев на радость врагам. Принятие эффективного закона объединит нас и сделает сильными», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковых квот на телевидении, согласно которому обязательная часть украиноязычного контента на телевидении должна быть не менее 75% от общего объема.

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