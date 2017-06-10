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17:33 (мск), источник: Интерфакс

Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Премьер Великобритании Тереза Мэй лишилась двух своих советников, отвечавших, в частности, за подготовку предвыборной кампании перед парламентскими выборами, сообщают в субботу британские СМИ.

Источник: Reuters

«Я беру на себя ответственность за ту роль, которую выполнял во время кампании. Она заключалась в том, чтобы курировать нашу программу», — написал Ник Тимоти в интернет-издании ConservativeHome, объясняя свой уход в отставку.

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Кроме того, в консервативной партии объявили об уходе еще одного советника — Фионы Хилл. Оба они работали с Мэй еще в период, когда она возглавляла МВД — с 2010 по 2016 год.

В сообщениях отмечается, что на отставке обоих советников настаивали влиятельные представители консерваторов, возложившие на Хилл и Тимоти ответственность за неубедительную предвыборную кампанию Мэй.

По итогам выборов консерваторы сохранили лидирующую роль в парламенте, но утратили абсолютное большинство. Мэй заявила, что останется на посту премьера.

Комментарии
1
М М
"рукакремля".
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