Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку

«Я беру на себя ответственность за ту роль, которую выполнял во время кампании. Она заключалась в том, чтобы курировать нашу программу», — написал Ник Тимоти в интернет-издании ConservativeHome, объясняя свой уход в отставку.

Кроме того, в консервативной партии объявили об уходе еще одного советника — Фионы Хилл. Оба они работали с Мэй еще в период, когда она возглавляла МВД — с 2010 по 2016 год.

В сообщениях отмечается, что на отставке обоих советников настаивали влиятельные представители консерваторов, возложившие на Хилл и Тимоти ответственность за неубедительную предвыборную кампанию Мэй.

По итогам выборов консерваторы сохранили лидирующую роль в парламенте, но утратили абсолютное большинство. Мэй заявила, что останется на посту премьера.