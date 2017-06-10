Всемирный банк выделит Молдове $27 млн на борьбу с климатическими изменениями
27 миллионов долларов выделит Молдове Всемирный банк на борьбу с изменениями климата. Средства предоставят до 2020 года.
27 миллионов долларов выделит Молдове Всемирный банк на борьбу с изменениями климата. Средства предоставят до 2020 года.
Они пойдут на защиту фермерских хозяйств, лесов и пастбищ, а также на укрепление Программы по недопущению стихийных бедствий.
По словам регионального директора Всемирного банка по Молдове Алекса Кремера, финансовая помощь будет способствовать снижению природных рисков. К примеру, таких как снегопады, которые обрушились на Молдову в апреле. Тогда больше всего пострадали южные и центральные районы страны.
Были повалены тысячи деревьев, более 550 сёл остались без света. За последние 25 лет Всемирный банк выделил Молдове на 60 подобных проектов более миллиарда долларов.