Путин присвоил двум командующим Росгвардии звание генерал-полковника
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание
Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном в субботу на официальном
«Присвоить воинские звания
Ранее в субботу звание
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) создана указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года на основе внутренних войск Министерства внутренних дел РФ.