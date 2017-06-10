Путин присвоил двум командующим Росгвардии звание генерал-полковника

Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания генерал-полковника Захаркину Сергею Викторовичу, Стригунову Виктору Николаевичу», — говорится в документе. Еще шести офицерам Росгвардии присвоено звание генерал-лейтенанта, четырем — генерал- майора.

Ранее в субботу звание генерал-полковника президент присвоил трем заместителям директора Росгвардии Олегу Борукаеву, Сергею Лебедеву и Сергею Ерыгину, а также командующему Росгвардии в Центральном округе Павлу Дашкову.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) создана указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года на основе внутренних войск Министерства внутренних дел РФ.