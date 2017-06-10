Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Звезды, которые дружат с детства
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Боярская надела откровенное платье с прозрачным лифом - СМИ
Спецназ РФ направлен на стройку Крымского моста
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10В тени красоты
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
22:02 (мск), источник: ТАСС

Путин присвоил двум командующим Росгвардии звание генерал-полковника

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Сергею Захаркину и его коллеге из Сибирского округа Виктору Стригунову.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания генерал-полковника Захаркину Сергею Викторовичу, Стригунову Виктору Николаевичу», — говорится в документе. Еще шести офицерам Росгвардии присвоено звание генерал-лейтенанта, четырем — генерал- майора.

Ранее в субботу звание генерал-полковника президент присвоил трем заместителям директора Росгвардии Олегу Борукаеву, Сергею Лебедеву и Сергею Ерыгину, а также командующему Росгвардии в Центральном округе Павлу Дашкову.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) создана указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года на основе внутренних войск Министерства внутренних дел РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома
ГУМВД сообщает о четырех погибших при стрельбе в Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»
Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку
Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии
Глава Минтранса отреагировал на «утечку кадров» из авиакомпаний
Суд Пакистана вынес смертный приговор за богохульство в соцсети
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь