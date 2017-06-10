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20:26 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов прокомментировал отказ жителей одного из домов на Ленинском проспекте от ремонта в ганзейском стиле

Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал калининградским «Вестям» отказ жителей одного из домов на Ленинском проспекте от ремонта в ганзейском стиле.

«Несмотря на все попытки переговоров, убеждений, люди отказались по разным причинам. Я сейчас не буду обсуждать, насколько эти причины обоснованы. На наш взгляд, необоснованные. Это право людей отказаться. Никто никого заставлять не собирается. Другое дело, что это вызывает недоумение. Я надеюсь, что после того, как мы закончим Ленинский проспект, люди захотят вернуться к этому проекту и всё-таки привести свой дом в порядок. Мы же финансируем ремонт за счёт регионального бюджета», — сказал губернатор.

Напомним, что ремонт фасадов и крыш домов постройки 1960-х годов делается в едином так называемом ганзейском стиле. Однако жильцы пятиэтажки на пересечении с улицей Соммера перемен не захотели.

По словам генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Оксаны Астаховой, первоначально этот дом изъявил желание участвовать в программе по капремонту, но решение закреплено не было.

«То есть большинство жителей этого дома просто отказались от всего. Не сказали “утеплите нам дом, не нужно нам никаких навесных декоративных конструкций”. Нет, просто “нам не нужен капитальный ремонт”. К сожалению, не будет единой гаммы благодаря этому дому, но влиять на решение собственников мы не имеем права», — отметила Оксана Астахова.

Сейчас капитальный ремонт в области ведется почти в 200 многоквартирных домах. По 220 объектам завершается разработка проектно-сметной документации. В ближайшее время подрядные организации начнут приводить в порядок еще 200 многоквартирных домов в муниципалитетах.

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