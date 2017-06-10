Ефремову продлили арест на два месяца
Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему председателю фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Украины Александру Ефремову до 6 августа 2017 года.
Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему председателю фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Украины Александру Ефремову до 6 августа 2017 года.
Об этом сообщает Луганское областное телевидение.
«Продолжить Александру Ефремову срок содержания под стражей до 6 августа 2017 включительно», — отметил судья.
Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня.
Во время судебного заседания прокуроры настаивали на том, что необходимо продолжать удерживать Ефремова под стражей, ведь в противном случае он может и влиять на свидетелей, и скрываться от суда.
В то же время защита
Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева.
Последний раз Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей Ефремову до 12 июня.