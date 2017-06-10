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20:54 (мск), источник: Ipress.ua

Ефремову продлили арест на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему председателю фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Украины Александру Ефремову до 6 августа 2017 года.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщает Луганское областное телевидение.

«Продолжить Александру Ефремову срок содержания под стражей до 6 августа 2017 включительно», — отметил судья.

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Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня.

Во время судебного заседания прокуроры настаивали на том, что необходимо продолжать удерживать Ефремова под стражей, ведь в противном случае он может и влиять на свидетелей, и скрываться от суда.

В то же время защита экс-регионала требовал изменить меру пресечения.

Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева.

Последний раз Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей Ефремову до 12 июня.

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