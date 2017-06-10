Ефремову продлили арест на два месяца

В ГПУ показали, в каких условиях содержится Ефремов в СИЗО Старобельска

Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня.

Во время судебного заседания прокуроры настаивали на том, что необходимо продолжать удерживать Ефремова под стражей, ведь в противном случае он может и влиять на свидетелей, и скрываться от суда.

В то же время защита экс-регионала требовал изменить меру пресечения.

Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева.

Последний раз Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей Ефремову до 12 июня.